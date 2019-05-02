انت الان تتابع تفاصيل خبر "معتقلي الرأي": السعودية تفرج مؤقتاً عن 4 ناشطات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - ذكر حساب "معتقلي الرأي" المهتم بنشر أخبار المعتقلين في السعودية أن سلطات المملكة أفرجت عن 4 معتقلات بشكل مؤقت.

وقال القائمون على الحساب في تغريدة على "تويتر": "تأكد لنا أن السلطات السعودية أفرجت اليوم بشكل مؤقت عن 4 من المعتقلات".

وأوضح الحساب أن هؤلاء هن: "الدكتورة هتون الفاسي، والدكتورة عبير النمنكاني، وأمل الحربي، وزوجة فوزان الحربي المستشارة ميساء المانع".

ونقل عن منظمة "القسط" الحقوقية أنباء تفيد بإفراج السلطات السعودية مؤقتاً عن الطالبة في جامعة الإمام، شدن العنزي، المعتقلة منذ سنة.

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وعلّق القائمون على الحساب بالقول: "سررنا جداً بعودة كل من هتون وعبير وميساء وأمل إلى عائلاتهن في هذه الأيام المباركة على أبواب شهر رمضان المبارك".

وأكدوا "ضرورة الإفراج التام عنهنّ وعن جميع المعتقلات ومعتقلي الرأي".

وفي الإطار ذاته قال حساب "معتقلات سعوديات": "نؤكد أحقية بقية المحتجزات بالحرية، ونطالب أصحاب القرار بالإفراج الفوري والدائم وغير المشروط عن جميع السيدات المعتقلات".

وتابع: "يجب على السلطات رد الاعتبار لجميع المعتقلات ولعوائلهن، ومحاسبة كل من تعرضوا لهن بالتعذيب والتحرش فوراً، ووقف حملات لجانها الإلكترونية التشهيرية والتخوينية".