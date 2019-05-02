انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إحباط "انقلاب" جديد.. مادورو يتحدى ترامب باستعراض عسكري والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - ظهر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في استعراض عسكري بقاعدة فويرتي تيونا، جنوبي العاصمة كاراكاس، بعد يومين من إعلانه إحباط محاولة انقلاب ضد حكومته، واتهامه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشاره للأمن القومي جون بولتون، بالوقوف خلفه.

وشارك مادورو بصحبة وزير الدفاع، فلاديمير لوبيز، في العرض العسكري داخل قاعدة فويرتي تيونا، إحدى أكبر القواعد العسكرية التابعة للقوات المسلحة البوليفارية، وكان في استقباله مئات الجنود في حديقة القاعدة.

وشدد مادورو على ضرورة نضال القوات المسلحة البوليفارية ضد من أسماهم الخونة والانقلابيين، مضيفاً: "مستقبل بلادنا لا يمكن أن تحدده الانقلابات".

وقال مادورو: "على فنزويلا مكافحة البطالة والتحديات ومن أجل السلام".

Advertisements

والثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الفنزويلية إفشال محاولة انقلاب نفذتها مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة، وهذه المحاولة الانقلابية ليست الأولى من نوعها.

وبالتزامن مع محاولة الانقلاب، ظهر زعيم المعارضة، خوان غوايدو، في مقطع مصور محاطاً بجنود مدججين بالسلاح، وإلى جانبه زعيم المعارضة السابق ليوبولدو لوبيز، عند قاعدة جوية بالعاصمة كاراكاس.

واتهمت الخارجية الفنزويلية كولومبيا بمساعدة المعارضة في محاولة الانقلاب العسكري، في حين اعتبر مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صمويل مونكادا، أن الرئيس ترامب ونائبه مايك بنس "القائدين الفعليين" لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وتشهد فنزويلا توتراً، منذ 23 يناير الماضي، إثر إعلان غوايدو توليه رئاسة البلاد مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة.