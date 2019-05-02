انت الان تتابع تفاصيل خبر الكونغرس يخفق في إبطال "فيتو" ترامب ضد الانسحاب من اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، في إبطال حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد قرار ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية في حرب اليمن.

ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتاً رافضاً، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

واستخدم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن، وفقاً لما ذكره البيت الأبيض.

وقال ترامب: "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أمريكيين وجنوداً شجعاناً، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وكان مجلس النواب الأمريكي أقر، في وقت سابق، مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأمريكي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

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وقدم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ النواب بيرني ساندرز، ومايك لي، وكريس ميرفي، بينما قدمه إلى مجلس النواب كل من رو خانا، ومارك بوكان، وبراميلا جايابال.

وسبق أن قدم مجلس الشيوخ الأمريكي، في منتصف مارس الماضي، مشروع قانون ينص على قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

يُذكر أن الولايات المتحدة أوقفت، العام الماضي، عمليات التزويد بالوقود في الجو لسلاحي الجو السعودي والإماراتي بحرب اليمن، لكنها تواصل تقديم التدريب والتوجيه، ومن ضمن ذلك الاستهدافُ.

وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً لدعم قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة حكم البلاد، منذ 26 مارس 2015، ضد مليشيات جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، وتدعمهم إيران.

وتسبب النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، بنزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وتدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.