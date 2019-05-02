انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تؤكد استئناف محادثات طالبان وواشنطن في الدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 09:51 مساءً - أعلنت دولة قطر، اليوم الخميس، استضافتها يوم أمس الأربعاء، جولة جديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان: إن "هذه الجولة أتت استكمالاً لجولتي المحادثتين السابقتين في الدوحة، اللتين استهدفتا تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان".

وأوضحت أن "الجانبين ناقشا الاتفاقية الإطارية التي تم وضعها خلال الجولتين السابقتين؛ المتضمنة انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، وضمان عدم استخدام أرض أفغانستان ضد الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى".

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وأشارت إلى أن الدوحة اعتبرت جولة الأربعاء تطوراً مهماً في محادثات السلام في أفغانستان، معربة عن أملها في أن تحقق المحادثات النتائج المرجوة.

وكانت حركة طالبان أعلنت، الأربعاء، على لسان المتحدث باسمها، ذبيح الله مجاهد، استئنافها المحادثات مع الجانب الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن متابعة عملية السلام في البلاد.

وعقدت طالبان خمس جولات سابقة من المحادثات مع الولايات المتحدة، ممثلة في مبعوثها الخاص للسلام، زلماي خليل زاد، على أمل تحقيق حل سلمي للصراع الأفغاني المستمر منذ 17 عاماً.

وسبق أن عُقدت جولتان سابقتان في الدوحة، آخرها كانت في يناير الماضي، بين واشنطن وممثلين عن حركة طالبان في الدوحة، استمرت ستة أيام.