القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة الخميس 2019.5.2 11:20 مساء بتوقيت أبوظبي 29 مشاهدة

0 تعليق العين الإخبارية " frameborder="0"> " frameborder="0"> اتهم السفير الأمريكي السابق لدى البحرين، إيران أنها تستخم سفاراتها في البلدان المختلفة من أجل التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير أمريكي سابق: إيران تستخدم سفاراتها للإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.