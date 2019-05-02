تحالف الشر يرفض تصنيف "الإخوان" جماعة إرهابية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحالف الشر الثلاثي التركي القطري الإيراني، ينتفض في وجه تصنيف أمريكا لجماعة الإخوان منظمة إرهابية، في خطوة تؤكد تطابق أجندة التخريب والفوضى بين تحالف الشر والإخوان.

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