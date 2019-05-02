وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني، مساء اليوم، نتيجة امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019، لطلاب البعثة المصرية بالسودان، والتي تنظمها وتشرف عليها الوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام والمشرف العام على الامتحان، إن نسبة النجاح بامتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لطلاب البعثة المصرية بالسودان للعام الدراسي الحالي 2019 قد بلغت (55,3%) بالمقارنة عن العام الماضي التي بلغت (53,2%).
وجاءت نتيجة الامتحان على...
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