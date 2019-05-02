الحريري: لضرورة التواصل الدائم لحل أي مشكلة يعاني منها القطاع الخاص بين لبنان ومصر

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن "الأهم من توقيع الإتفاقيات بين البلدين، هو في متابعة التنفيذ والتواصل الدائم لحل أي مشكلة سيعاني منها ​القطاع الخاص​ بين ​لبنان​ ومصر".

وخلال كلمة في حفل على شرف رئيس الوزراء المصري ​مصطفى مدبولي​ في ​السراي الحكومي​، لفت الحريري إلى أن "وجود رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكثر من مجرد مشاركة في منتدى إقتصادي عربي بل هو شرف في استقبال الشقيقة الأكبر في العروبة مصر و​بيروت​ تفتخر بعروبتها باستقبال ضيف عريق"، مشدداً على "أننا حريصون على الحفاظ على أفضل العلاقات مع مصر".