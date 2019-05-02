الحريري: لضرورة التواصل الدائم لحل أي مشكلة يعاني منها القطاع الخاص بين لبنان ومصر

أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن "الأهم من توقيع الإتفاقيات بين البلدين، هو في متابعة التنفيذ والتواصل الدائم لحل أي مشكلة سيعاني منها القطاع الخاص بين لبنان ومصر".
وخلال كلمة في حفل على شرف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في السراي الحكومي، لفت الحريري إلى أن "وجود رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أكثر من مجرد مشاركة في منتدى إقتصادي عربي بل هو شرف في استقبال الشقيقة الأكبر في العروبة مصر وبيروت تفتخر بعروبتها باستقبال ضيف عريق"، مشدداً على "أننا حريصون على الحفاظ على أفضل العلاقات مع مصر".
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