رئيس الوزراء المصري:حريصون على تعميق الروابط الاقتصادية بين لبنان ومصر

أكّد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن "الارتباط قوي على مستوى الشعبين اللبناني والمصري قبل أن يكون على صعيد المسؤولين"، مشيرًا إلى "أننا نأمل أن نأخذ قرارات تصب في مصلحة البلدين فليس المهم أن نوقع مذكرات تفاعل بل الأهم هو أن نقوم بتنفيذها على الأرض".
ولفت مدبولي إلى "أننا حريصون أشد الحرص على تفعيل وتعميق الروابط الاقتصادية بين لبنان ومصر"، واعدًا بـ"الدعم المستمر للبنان لأن مصر ولبنان في قلب العروبة النابض".
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