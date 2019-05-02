وزارة الطاقة أصدرت تعرفات المولدات عن نيسان

أعلنت ​وزارة الطاقة والمياه​، في بيان، أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر نيسان" وفق الآتي

- 407 ل.ل. عن كل كيلواط / ساعة للمشتركين بالعدادات:

* قدرة 5 أمبير: 15.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 407 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* قدرة 10 أمبير: 23.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 407 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

* قدرة 15 أمبير: 30.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية X 407 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

Advertisements

* تضاف 5.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي.

وهذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة ​المازوت​ الاخضر (20 ليتر) لنيسان البالغ 18330 ل.ل. بعد إحتساب كل مصاريف المولدات وفوائدها وأكلافها، إضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها.

وصدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من وزارة الطاقة منذ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار ​مجلس الوزراء​ رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة ​المولدات الخاصة​، وإستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية و​الإقتصاد​) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر.

وتضاف نسبة 10 في المئة على التسعيرة المعتمدة إذا وجد المولد في منطقة جبلية او في البلدات الصغيرة حيث عدد المشتركين قليل وشبكات التوزيع طويلة.

كما وتعلن وزارة الطاقة والمياه أنها أرسلت إلى وزارتي الداخلية والإقتصاد كتبا عن تسعيرة نيسان 2019 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".