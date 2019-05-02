مكاوي زار مقام مارشربل في فاريا وتفقد الاعمال في تحويلة جسر جعيتا

زار محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ والوفد المرافق، في اطار جولته في ​كسروان​ مقام ​مار شربل​ في اعالي جبل ​فاريا​، حيث تفقد المكان واستمع من رئيس بلدية فاريا مخايل سلامة الى شرح حول اهمية ​سد شبروح​ وكيفية تخزين وتوزيع مياه الشرب لمنطقة كسروان .

ثم زار الجميع بلدية فاريا، واطلع مكاوي على البناء الجديد للبلدية.

وفي ختام الجولة كانت محطة لمكاوي عند مستديرة جعيتا حيث تفقد الاعمال وشرح له رئيس ​بلدية جعيتا​ وليد بارود كيفية سير العمل في تحويلة جسر حعيتا، واستمع الى مطالب رئيس البلدية لانجاز المشروع في وقت سريع.