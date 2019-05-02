مكاوي زار مقام مارشربل في فاريا وتفقد الاعمال في تحويلة جسر جعيتا

زار محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي والوفد المرافق، في اطار جولته في كسروان مقام مار شربل في اعالي جبل فاريا، حيث تفقد المكان واستمع من رئيس بلدية فاريا مخايل سلامة الى شرح حول اهمية سد شبروح وكيفية تخزين وتوزيع مياه الشرب لمنطقة كسروان .
ثم زار الجميع بلدية فاريا، واطلع مكاوي على البناء الجديد للبلدية.
وفي ختام الجولة كانت محطة لمكاوي عند مستديرة جعيتا حيث تفقد الاعمال وشرح له رئيس بلدية جعيتا وليد بارود كيفية سير العمل في تحويلة جسر حعيتا، واستمع الى مطالب رئيس البلدية لانجاز المشروع في وقت سريع.
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