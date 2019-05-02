اخبار العالم

مكاوي زار مقام مارشربل في فاريا وتفقد الاعمال في تحويلة جسر جعيتا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

زار محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ والوفد المرافق، في اطار جولته في ​كسروان​ مقام ​مار شربل​ في اعالي جبل ​فاريا​، حيث تفقد المكان واستمع من رئيس بلدية فاريا مخايل سلامة الى شرح حول اهمية ​سد شبروح​ وكيفية تخزين وتوزيع مياه الشرب لمنطقة كسروان .

ثم زار الجميع بلدية فاريا، واطلع مكاوي على البناء الجديد للبلدية.

وفي ختام الجولة كانت محطة لمكاوي عند مستديرة جعيتا حيث تفقد الاعمال وشرح له رئيس ​بلدية جعيتا​ وليد بارود كيفية سير العمل في تحويلة جسر حعيتا، واستمع الى مطالب رئيس البلدية لانجاز المشروع في وقت سريع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكاوي زار مقام مارشربل في فاريا وتفقد الاعمال في تحويلة جسر جعيتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا