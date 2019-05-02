لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق الليبية: مخزون السلع الغذائية يكفي لـ3 أشهر

أعلن وزير التعليم ونائب رئيس لجنة الطوارئ في حكومة الوفاق الليبية عثمان عبد الجليل أن "مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر فقط ونأمل أن تنتهي هذه الأزمة قبل تلك الفترة"، مشيرًا إلى "تدهور الوضع الإنساني على خلفية التطورات في ​طرابلس​".

وأوضح عبد الجليل أن "عدد ​العائلات النازحة​ 11 ألف وعدد ​النازحين​ يتجاوز 55 ألف نازح. ولا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الوفيات والجرحى وقد تتجاوز 1000 وفاة جرّاء الاعتداء"، لافتًا إلى أن "لجنة الطوارئ خصصت مبلغ 100 مليون دينار ليبي للبلديات والإجراء الآن في ​مصرف ليبيا المركزي​، وتم تسوية هذه الإجراءات صباح اليوم ويمكن أن تنقل لحساب البلديات صباح الغد الجمعة".

وكان الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي مهند يونس قد أكّد أن "​الحكومة​ ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل انسحاب قوات المجرم حفتر من طرابلس إلى الأماكن التي جاءت منها"، مشددًا على أن "الحكومة أكدت على أنه لم يعد هناك دور لحفتر في أي حل سياسي مستقبلي".

كما لفت يونس إلى أن الحكومة "سيكون لها ردًا واضحًا على الدول الداعمة ل​خليفة حفتر​، والتي تسعى لبناء أنظمة ديكتاتورية".