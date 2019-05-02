مجلس الشيوخ الأميركي يفشل بنقض فيتو ترامب بعدم إنهاء المشاركة الأميركية باليمن

فشل ​مجلس الشيوخ الأميركي​ في نقض فيتو الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بعدم إنهاء المشاركة الأميركية في الحرب ب​اليمن​.

وكان ترامب قد اكد في الرسالة التي أعلن فيها استخدام الفيتو أن "قرار ​الكونغرس​ بوقف المشاركة الأميركية بحرب اليمن محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا في الوقت الحالي وفي المستقبل، من واجبي إعادته إلى مجلس الشيوخ بدون موافقتي".

وأقر ​مجلس النواب​ مشروع القرار في نيسان الماضي ما تبناه مجلس الشيوخ في آذار في أول مرة يقر فيها مجلسا الكونغرس مشروع قانون بشأن صلاحيات الحرب الذي يقيد قدرة الرئيس الأميركي على إرسال قوات للمشاركة في عمليات.