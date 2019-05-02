دفاع كوريا الجنوبية: اتفقنا مع السعودية على تعزيز العلاقات الدفاعية

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الكورية الجنوبية أن "​السعودية​ و​كوريا الجنوبية​ اتفقتا على تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية"، مشيرة إلى أن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه تشو سوك قد اتفق، أمس في ​الرياض​، مع مساعد وزير الدفاع السعودي محمد بن عبد الله العياش على عقد جولة ثانية من الاجتماعات العام المقبل في سول لمواصلة هذه الجهود من أجل التعاون".

ويذكر أنه تم تشكيل لجنة سول-الرياض في كانون أول الماضي بعد أن اقترحت السعودية إنشاء كيان استشاري على مستوى نواب الوزراء لتعزيز العلاقات الدفاعية والعسكرية بين الجانبين.