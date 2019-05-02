أفادت مصادر سودانية أنه "تمّ اقتراح تكوين مجلس يختص بشؤون ​الدفاع والأمن​ يمثّل فيه المدنيون بنسبة أقل من العسكريين و​مجلس سيادي​ يمثل فيه العسكريون بنسبة أقل من المدنيين".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر سودانية: مقترح تكوين مجلس سيادي فيه مدنيين أكثر من العسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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