تسمم حوالي 1400 شخص خلال الاحتفال بيوم الطفل في المكسيك

أعلنت ​وزارة الصحة​ المكسيكية عن حالة تسمم جماعي لحوالي 1400 شخص في ولاية فيراكروز المكسيكية أثناء احتفالهم بيوم الطفل. وفقًا للبيانات الأولية، فقد تم نقل المصابين إلى ​المستشفيات​، من بينهم الأطفال ونساء حوامل، وقد تم إخراجهم جميعا فيما بعد. وسيعمل الأطباء، خلال أربعة أيام، على معرفة سبب التسمم الجماعي.

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