أنصار الله تفرج عن 80 مقاتلا شاركوا في القتال ضدها قبيل حلول شهر رمضان

أعلنت ​وزارة الداخلية​ في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في ​صنعاء​ الإفراج عن 80 معتقلًا شاركوا في القتال ضد جماعة "​أنصار الله​"- ​الحوثيين​، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله"، أكّد محافظ حجة هلال الصوفي، أن "الإفراج جاء تنفيذًا لتوجيهات ​عبد الملك الحوثي​، بمناسبة قرب حلول ​شهر رمضان​"، مشيرًا إلى أن "الدفعة هي الثانية من المفرج عنهم ممن تورطوا في فتنة حجور"، لافتًا إلى "أن العمل جارٍ لاستكمال إجراءات الإفراج عن بقية المغرر بهم".

ويذكر أن مواجهات بين قبائل حجور الموالية للجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" قد اندلعت مطلع شباط الماضي في مديرية كُشر شمال محافظة حجة، استمرت 35 يوماً، وانتهت بإعلان "أنصار الله" في السابع من آذار الماضي، سيطرتها على مناطق القبليين.