تنفيذا لتعليمات الملك.. الحموشي يصرف ملبغ مالي لفائدة 2800 أرملة لموظفي الأمن

قرر المدير العام للأمن الوطني صرف مبلغ مالي استثنائي لفائدة 2800 أرملة من أسرة موظفي الأمن الوطني، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وحسب المعطيات المتوفرة، خصصت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني غلافا إجماليا مهما لهذه المساعدات المالية ذات الطابع الاجتماعي، وذلك لدعم وإسناد فئة أرامل أسرة الأمن الوطني. وتأتي هذه المبادرة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في سياق تنزيل التعليمات الملكية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية لأسرة الأمن الوطني قاطبة، ممارسين ومتقاعدين، موظفين وذوي الحقوق.

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