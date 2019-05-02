“طوطو “و”لاغتيست” يتفوقان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تفوق مغنيا الراب المغربيان، “لاغتيست”، و “الكراندي طوطو”، في منطقة الشرق الأوسط، حسب قائمة تطبيق “Spotify” للمغنيين العرب، الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وكشفت إدارة “سبوفتي” أن الجزائري “سولكينغ” تربع على عرش قائمة المغنيين العرب، الـ5 الأكثر استماعا في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، في الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 10 أبريل الماضي، متبوعا بكل من عمرو دياب، و”لاغتيست”، ثم محمد حماقي، وأخيرا “الجراندي طوطو.”
وكشف المصدر ذاته قائمة المغنيين العالمين، الأكثر استماعا في المنطقة، وهم على التوالي:” Ariana Grande”، و”XXXTENTACION”، و”PostMalon”، و “Billie Eilis” و”Khalid”.
يذكر أن تطبيق “سبوفتي” من بين أبرز تطبيقات الموسيقى لدى الشباب في العالم العربي.
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