تنصيف “الويفا” – زياش يجاور ميسي ونجوم “البارصا” في التشكيلة المثالية

وضع الحساب الرسمي للاتحاد الأروبي لكرة القدم “ويفا”، على موقع اتواصل الإجتماعي “فايسبوك”، النجم المغربي، حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، في التشكيلة المثالية، لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أروبا، إلى جانب عدد من النجوم، يتقدمهم ليونيل ميسي.

وقدم النجم المغربي أداء رائعا، في مباراة توتنهام الأخيرة، والتي فاز فيها فريقه خارج الديار بهدف دون رد، كان زياش خلف تمريرته الحاسمة، كما فرض نفسه واحدا من نجوم المباراة، بتمريراته الدقيقة الحاسمة، ومراوغاته المتقنة.

وضمت التشكيلة المثالية، التي وضعها الاتحاد الأروبي كل من: ” تير شتيغن (برشلونة) – بليند (أياكس) – بيكيه (برشلونة) – دي ليخت (أياكس) – جوردي ألبا (برشلونة) – سيرجي روبيرتو (برشلونة) – كوتينيو (برشلونة) – فان دي بيك (أياكس) – زياش (أياكس) – ميسي (برشلونة) – سواريز (برشلونة).

Advertisements

ويأمل زياش، إلى جانب مواطنه في فريق العاصمة الهولندي، نصير المزراوي، أن يكون أول ثنائي مغربي في فريق واحد يستطيع الوصول لنهائي عصبة الأبطال الأروبية، ولما لا أن يكون أول ثنائي يرفع “ذات الأذنين” عاليا.