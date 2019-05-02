كشف دفاع السويسري، المتهم في جريمة قتل السائحتين الأوربيتين في “شمهروش”، في شهر دجنبر الماضي، أن باقي المتهمين أكدوا، خلال مواجهتهم بكيفن براءة هذا الأخير من الجريمة، التي هزت المغرب، والعالم في شهر دجنبر الماضي.
وقال المحامي سعد السهلي، في حديثه لـ”اليوم 24″، اليوم الخميس، بعد أول جلسة من محاكمة المتهمين في هذا الملف، إن جلسة اليوم تتوفر فيها أكبر الضمانات، مؤكدا أن تأجيلها جاء لسبب وجيه، وجدي، وهو إعداد الدفاع.
وفي السياق ذاته، أوضح السهلي أن موكله موجود في هذا الملف على خلفية تصريحات عدد من الأشخاص المتابعين فيه، مؤكدا أنه سيعمل معه على إظهار التناقضات الموجودة في الملف، مشيرا إلى أنه سيطالب ببقاء مترجم لصيق بموكله السويسري، لضمان تمتعه بكل حقوقه في الدفاع.
فيما حضر، اليوم، الطرف المدني، المطالب بحق الضحية الدنماركية، أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقتلها، كشف السهلي أن هناك طرفا مدنيا سيدخل على الخط للمطالبة بحقوق الضحية النرويجية، وهو الدفاع الذي بدأ الإجراءات القانونية للدخول على الخط في هذا الملف.
كما أوضح السهلي أن قاضيا للتحقيق استجاب لطلبه مواجهة موكله السويسري بباقي المتهمين، الذين أكدوا براءته من أفعال القتل في واقعة “شمهروش”، بينما أقروا بعلاقة الصداقة، التي تجمعهم به.
كانت هذه تفاصيل خبر محامي المتهم السويسري في جريمة “شمهروش”: المتهمون أكدوا براءة كيفن من الجريمة ودفاع الضحية النرويجية سيدخل على الخط -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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