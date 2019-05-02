القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف مسؤولون في مركز مكافحة الأمراض والوقاية الأميركي في تقرير نشر اليوم الخميس أن معدلات الوفيات إثر جرعة زائدة من الكوكايين ترتفع.
ويذكر أن أعداد الوفيات التي تتضمن الجرعة الزائدة من الكوكايين بدأت في الارتفاع في 2012 وقفزت بنسبة 34 في المئة بين 2016 و2017.
وتعكس الزيادة جزئيا الاتجاهات في الوفيات من الهيروين والفينتانيل والعقاقير الأخرى من أشباه الأفيونيات. وتتضمن العديد من حالات الوفاة بالجرعات الزائدة شخصا تعاطى مجموعة مختلفة من المخدرات، ووجد الباحثون أن حوالي ثلاثة أرباع حالات الوفاة التي تضمنت كوكايين في 2017 اشتملت أيضا على أشباه الأفيونيات.
ووجدت الدراسة ارتفاعا في الوفيات بجرعات زائدة من الكوكايين حتى عندما لا تتواجد أشباه الأفيونيات.
وأعلن مسؤولو صحة أميركيون أن حوالي 70 ألف أميركي ماتوا بسبب جرعات زائدة من المخدرات في 2017.
وحوالي 14 ألف من الحالات تضمنت كوكايين، بينما تضمنت 48 ألف حالة نوعا من أشباه الأفيونيات.
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