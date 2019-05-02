هل يستمر أليغري مع يوفنتوس الموسم المقبل؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى مدرب يوفنتوس، ماسيميليانو أليغري، تكهنات بشأن مستقبله مع بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، وقال اليوم الخميس، إنه اعتاد على شائعات تتحدث عن قرب رحيله خلال خمس سنوات قضاها مع النادي.

وقال المدرب البالغ من العمر (51 عاما) إنه سيلتقي مع رئيس النادي، أندريا أنييلي، للتباحث بشأن الخطوة المقبلة تماما كما يفعل مع نهاية كل موسم.

وقبل أسبوعين، توج يوفنتوس المنتمي لمدينة تورينو، بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي والخامسة تحت قيادة المدرب أليغري. لكن خروج الفريق من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا أثار علامات استفهام بشأن المدرب.

وقال أليغري للصحفيين "من المقرر أن ألتقي برئيس النادي للتخطيط للمستقبل بطريقة واضحة". وأضاف "سأطرح أفكاري بشأن خططي المستقبلية. إنه الأمر نفسه الذي أقوم به في كل عام. أنا موجود هنا بعد أن أمضيت خمس سنوات“.

وأضاف "سنناقش الأمور الجيدة وغير الجيدة وما يمكننا تحسينه وتطويره وما نريد أن نحققه".