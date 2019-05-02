رودجرز يسعى للفوز على مانشستر سيتي وإهداء اللقب لليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال بريندان رودجرز، مدرب ليستر سيتي، إنه لا يحتاج إلى أي دوافع إضافية لمساعدة ناديه السابق ليفربول في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يواجه مانشستر سيتي، يوم الإثنين المقبل.

وسيكون بوسع ليفربول استعادة القمة إذا فاز على نيوكاسل يونايتد، يوم السبت، لكنه سيصبح في موقف قوي لإحراز اللقب في 12 أيار/ مايو، لو نجح فريق رودجرز في انتزاع التعادل أو الفوز في استاد الاتحاد.

لكن تركيز رودجرز، الذي كان قريبا بشدة من لقب الدوري مع ليفربول موسم 2013-2014، قبل أن يفقد هذه الفرصة، ينصب فقط على منصبه الحالي في ليستر.

وقال رودجرز في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، "أنا أعمل في ليستر. تركيزي ينصب على ليستر سيتي. لا توجد مقارنات. كل تفكيري ينصب على ليستر وأن أفعل المطلوب لتحقيق نتيجة جيدة".

ويأمل ليستر، الذي فاز 3-صفر على أرسنال في الجولة الماضية، في المنافسة على مركز مؤهل إلى الدوري الأوروبي، ويتأخر بثلاث نقاط عن ولفرهامبتون سابع الترتيب.