- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع تفاصيل خبر نجل "صالح" نائباً لرئيس حزب المؤتمر الموالي للحوثيين والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 08:53 مساءً - اختار حزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن، جناح صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، أحمد نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، نائباً لرئيس الحزب.
وبعد عام ونصف العام من مقتل صالح على يد شركائه الحوثيين، انتخب جناح المؤتمر في صنعاء، يوم الخميس، قيادة جديدة للحزب، برئاسة صادق أمين أبو راس، القيادي في الحزب.
كما انتخبت اللجنة الدائمة للحزب يحيى علي الراعي، نائباً أولاً لرئيس المؤتمر، في حين انتُخب كل من قاسم لبوزة وأحمد علي عبد الله صالح، نائبين لرئيس المؤتمر.
كما وافقت اللجنة الدائمة على مقترح رئيس الحزب المعين بتصعيد كل من عبد العزيز بن حبتور (رئيس حكومة الحوثيين وقيادي في الحزب)، وعوض عارف الزوكا، وأحمد صالح المعكر، وحسن أحمد الهيج، وعبد الواحد أحمد صلاح إلى عضوية اللجنة العامة.
ويوجد نجل صالح في الإمارات العربية المتحدة، تحت الإقامة الجبرية التي فرضها "التحالف السعودي الإماراتي" عليه.
وجاءت هذه الخطوة التي قام بها جناح الحزب في صنعاء بالتزامن مع تحركات تقوم بها قيادات المؤتمر الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والموجودة حالياً خارج اليمن، والتي فشلت حتى اليوم في اختيار قيادة موحدة للحزب.
وقُتل صالح في مواجهات دامية استمرت ليومين في العاصمة صنعاء، مع جماعة الحوثيين المسلحة، في ديسمبر من العام 2017، وتسبب مقتله في تشظي الحزب الذي لم يستقر حتى اليوم على قيادة موحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر نجل "صالح" نائباً لرئيس حزب المؤتمر الموالي للحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.