انت الان تتابع تفاصيل خبر سيناتور أمريكي: ترامب يدعم السعودية في قتل اليمنيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 2 مايو 2019 08:53 مساءً - أكد السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تواصل دعم السعودية وتساعدها على قصف المدنيين في اليمن وتتجاهل القوانين الدولية.

وقال ميرفي، في تصريح له، اليوم الخميس: إن "القوات السعودية قصفت مؤسسات مدنية ومستشفيات في اليمن، واستهدفت مدنيين وبُنى تحتية، ونحن نقف مكتوفي الأيدي، لذلك يجب إبطال فيتو ترامب".

وحذر من مواجهة أكثر من ربع مليون يمني الموت المحتم في حال لم يتحرك الكونغرس الأمريكي لإيقاف الحرب السعودية على اليمن.

وفي 16 أبريل الجاري، استخدم ترامب الفيتو ضد قرار تبناه الكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب تحالف السعودية والإمارات باليمن.

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وقال ترامب في حينها: إن "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرّض أرواح مواطنين أمريكيين للخطر، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وكان ترامب أعلن بعد زيارته المملكة، في عام 2017، عقد اتفاقيات وصفقات تتجاوز قيمتها 400 مليار دولار؛ بين الولايات المتحدة والسعودية، وذلك خلال الخطاب الذي ألقاه في القمة العربية الإسلامية-الأمريكية التي استضافتها الرياض، بحضور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ويتهم مشرّعون أمريكيون الرياض بارتكاب انتهاكات وجرائم في حربها باليمن، منذ مارس 2015، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى اتهامات بالوقوف وراء مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، مطلع أكتوبر 2018، والتستر على من ارتكبوا الجريمة.

وللعام الخامس توالياً، يشهد اليمن حرباً ضروساً بين القوات الموالية للحكومة التي يدعمها التحالف السعودي الإماراتي، ومسلحي مليشيا الحوثي الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر 2015.

ويواجه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن انتقادات ودعوات لعقوبات من قبل مؤسسات ومنظمات حكومية ودولية؛ من جراء استخدام الأسلحة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان التي تسببت بمقتل نحو 10 آلاف شخص.