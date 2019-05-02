شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قرار لوزارة أوقاف نظام الأسد يخالف الشرع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت شبكات إخبارية موالية لنظام الأسد في مدينة حلب عن قرار قالت إنه “يحدث لأول مرة منذ 100 عام” صادر عن وزارة الأوقاف التابعة للنظام السوري.

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وأشارت إلى أن القرار يتعلق بتوقيت أذان المغرب في المدينة الذي يبدأ منذ أيام عدة قبل غروب الشمس، كما ظهر في مقطع فيديو متداول.

وأضافت شبكة “شبكة أخبار حي الزهراء بحلب” إنه و”في حدث مفاجئ وصادم لم تشهده حلب أقدم مدينة مأهولة بالتاريخ منذ أكثر من 100 عام، بدأت منذ 10 أيام جوامع مدينة حلب برفع أذان المغرب قبل دقائق من غروب الشمس بقرار جديد صادر عن مديرية الأوقاف في حلب ودار الإفتاء بالمدينة بتعديل موعد أذان المغرب!!”.

وقام عدد من الشيوخ وأئمة المساجد بحلب بالاعتراض على القرار الذي أصدرته الأوقاف بحلب والامتناع عن تنفيذه لأنه يخالف الشرع؛ بينما أكدت الأوقاف هذا الخبر عبر منشور قامت بنشره على صفحتها على الفيسبوك تدعو فيه أئمة المساجد إلى الالتزام بقرارها حول موعد رفع الأذان” دون أن توضح سبب قراراها هذا.