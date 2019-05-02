مجلس الشيوخ الأميركي يخفق بنقض قرار ترامب بعدم إنهاء المشاركة الأميركية في اليمن

ومع استمرار التصويت، كان هناك ما لا يقل عن 42 صوتا رافضا، فيما يضمن ألا يحصل الإجراء على أغلبية الثلثين اللازمة لإبطال حق النقض بالمجلس المؤلف من 100 مقعد.

واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حق النقض ضد قرار للكونغرس يسعى لإنهاء مشاركة واشنطن في حرب التحالف بقيادة السعودية في اليمن. وفقاً للبيت الأبيض.



وقال ترامب، "هذا القرار محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، وهو ما يعرض للخطر أرواح مواطنين أميركيين وجنودا شجعانا، في الوقت الحالي وفي المستقبل".

وأقر مجلس النواب الأميركي في وقت سابق، مشروع قانون لوقف الدعم العسكري الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.