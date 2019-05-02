الجيش الايراني يدعو قواته إلى التأهب للحرب

وقال موسوي، في كلمة خلال الاجتماع الـ12 لقادة الوحدات الأساسية والمستقلة للقوة البرية التابعة للجيش: "على جميع قواتنا ووحداتنا أن تكون في أقصى حالات الجاهزية وكأنها تعيش ليلة الهجوم، وأن تتمرن دوما على لعبة الحرب".

وأضاف موسوي قائلا إن "تهديدات الأعداء اليوم جادة، وبالطبع هذه التهديدات في بدايتها لن تكون برية، ولكن مع ذلك، لا بد من أن تحافظ القوة البرية على جاهزيتها، علما بأنها محور كل العمليات".



ووجه موسوي دعوة إلى "جميع القوات المسلحة للتأهب للحرب والاستعداد والدأب على المناورات لتعزيز القدرات الدفاعية".