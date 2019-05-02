وفدان من حماس والجهاد في مصر لبحث التهدئة مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مواجهات في غزة على الحدود مع إسرائيل - أرشيفية

توجه وفدان من حركتي حماس والجهاد، الخميس، إلى مصر لإجراء مباحثات تهدف إلى تعزيز التهدئة مع إسرائيل.

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس، في بيان تلقته وكالة فرانس برس، إن يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة "غادر متجها إلى القاهرة تلبية لدعوة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".



وأوضح أن الزيارة تهدف لإجراء مباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت حركة الجهاد في بيان، إن وفدا برئاسة أمينها العام زياد النخالة المقيم في الخارج توجه أيضا لمصر للمشاركة في اللقاءات، مؤكدة أن "تفاهمات التهدئة على جدول أعمالنا" خلال زيارة مصر.

من ناحية أخرى، أكد مصدر قريب من حماس أن "المباحثات ستتناول تفاهمات التهدئة في ظل مماطلة الاحتلال في تنفيذها".

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وكان سلاح الجو الإسرائيلي شن فجر الخميس، غارات جوية استهدفت موقعا عسكريا لحماس في شمال القطاع، بعد إطلاق بالونات حملت مواد حارقة ومتفجرة من القطاع، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وتجري مواجهات أسبوعية مع جيش الاحتلال خلال "مسيرات العودة" التي يشارك فيها آلاف الفلسطينيين كل يوم جمعة وبدأت في 30 مارس/آذار 2018.

ومنذ انطلاق المسيرات، بلغت حصيلة القتلى في الجانب الفلسطيني 264 قتيلاً على الأقل، سواء أثناء المظاهرات أو جراء غارات إسرائيلية.

والثلاثاء الماضي، قلصت إسرائيل المسافة التي يمكن فيها صيد السمك قبالة شواطئ قطاع غزة، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع، والذي يقيم فيه نحو مليوني فلسطيني، منذ أكثر من 10 سنوات.

ومنذ أشهر عدة تسود تهدئة هشة قطاع غزة، إثر تفاهمات تم التوصل إليها بين حماس والفصائل من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.