الجيش الليبي: مقتل 50 مسلحا من المليشيات خلال معارك طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، الخميس، مقتل 50 من مسلحي المليشيات خلال معارك في مختلف محاور القتال ومواقع الاشتباكات بالعاصمة طرابلس.



وأصدر مكتب الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة بيانا جاء فيه أن "القوات المسلحة دفعت بالأطقم الطبية وأجهزة الإسعاف والطوارئ إلى انتشال جثث عناصر المليشيات المسلحة من منطقة السبيعة جنوبي طرابلس عقب تحريرها".

ونوه مكتب الإعلام الحربي بتقدم القوات إلى مواقع جديدة على محاور القتال بالعاصمة الليبية طرابلس عقب تحرير السبيعة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا.

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وكان الجيش الليبي كشف، الخميس، أن القوات تتقدم باتجاه قلب العاصمة بعد استدراج العدو والانقضاض عليه في عدة محاور.

وأطلق الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل/نيسان الماضي عملية "طوفان الكرامة" لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة التي تتلقى دعما ماديا وعسكريا من حكومة الوفاق.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة، بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية" و"السواني" و"خلة الفرجان".