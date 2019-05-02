الان تتابع الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مسؤولين رفيعي المستوى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 7:41 م, 2 مايو 2019 م التعليقات: 0 أصدر الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح قرارا بإقالة مدير الهيئة المعلوماتية بالرئاسة، كما قرر إقالة رئيس هيئة الوقاية من الفساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الجزائري المؤقت يقيل مسؤولين رفيعي المستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.