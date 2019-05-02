شكرا لقرائتكم خبر عن بيني موردانت وزيرة للدفاع في بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (لندن)

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، اليوم (الخميس)، تعيين بيني موردانت وزيرة للدفاع خلفاً لقافين ويليامسون الذي تم إعفاءه من منصبه.

وكانت موردانت تشغل حقيبة التعاون الدولي قبل توليها المنصب الجديد حيث تعتبر أول امرأة في تاريخ بريطانيا تشغل منصب وزيرة الدفاع.