زوجان جديدان يقران بذنبهما في فضيحة الجامعات الأميركية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP مدخل جامعة كاليفورنيا في 13 مارس/آذار 2019

أقر زوجان من كاليفورنيا متهمان بدفع رشاوى لضمان دخول ابنتهما إلى واحدة من أبرز الجامعات الأميركية، بذنبهما الأربعاء ووافقا على التعاون مع المحققين ما قد يؤدي إلى اتهامات جديدة.

وقال مكتب المدعي العام الفدرالي في بوسطن في بيان إن بروس إيساكسون وهو مطور عقاري يبلغ 62 عاما وزوجته دافينا إيساكسون، أقرا بتهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال.

وأقر بروس أيضا بتهم أخرى من بينها غسل الأموال.

وفق بيان الاتهام، دفع الزوجان إيساكسون ما مجموعه 600 ألف دولار لضمان دخول ابنتهما الكبرى إلى جامعة كاليفورنيا ولاحقا دخول ابنتهما الصغرى إلى جامعة ساوث كاليفورنيا، وهما من الجامعات المرموقة في لوس أنجليس.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم في 31 تموز/يوليو.

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والزوجان إيساكسون هما أول من يوقع اتفاق تعاون مع المحققين بين الأهالي الـ 33 المتهمين في هذه الفضيحة، ما قد يساعد المحققين على جمع أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى أولياء الأمور الآخرين.

ومن بين هؤلاء الأهالي هناك خصوصا الممثلتان المعروفتان فيليسيتي هافمان ("ديسبيريت هاوسوايفز") ولوري لافلين ("فول هاوس").

وقد وافقت هافمان الشهر الماضي على الإقرار بذنبها بدفع رشاوى لإدخال ابنتها إلى جامعة مرموقة في الولايات المتحدة.

واعترف الشخص الرئيسي في عملية الاحتيال وليام "ريك" سينغر الذي تقول السلطات إنه تقاضى حوالى 25 مليون دولار في مقابل تقديم رشاوى لمدربين ومسؤولين في جامعات، بأنه مذنب وهو يتعاون مع السلطات.

ومن الجامعات التي شملتها هذه الفضيحة هناك يال وستانفورد وكاليفورنيا وجورجتاون.