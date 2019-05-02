برئاسة مجدي لاشين.. "الأعلى للإعلام" يشكيل لجنة لمتابعة الأعمال الدرامية في رمضان

كتب: أحمد البهنساوى حصلت "الوطن" على نص القرار الذي أصدره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتشكيل لجنة "متابعة الأعمال الدرامية" برئاسة مجدي لاشين، عضو المجلس، والتي تضم 10 أعضاء منهم عضوين بالمجلس وهما الدكتورة هدي زكريا، والدكتورة سوزان القليني.

وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، وعمر عبدالعزيز محمد رئيس اتحاد النقابات الفنية، ويسري الفخراني كاتب صحفي، وخيرية البشلاوي ناقدة فنية، وهاني كمال نجيب سيناريست، وأحمد صقر مخرج، والدكتور عمرو عثمان رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان...

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