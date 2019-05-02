السيسي يوجه بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة

كتب محمد الجالى



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ، وجه خلال الاجتماع بمواصلة جهود النهوض بمنظومتي التعليم العالي والصحة ، في مصر باعتبارهما في مقدمة أولويات الحكومة، بهدف دعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذين القطاعين الهامين.

كما وجه الرئيس في هذا الصدد بالقيام بالتنسيق المتكامل بين وزارتي التعليم العالي...