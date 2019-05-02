مصادر وزارية للـ LBC: جلسة الحكومة علمية منهجية وهادئة

وصفت مصادر وزارية للـ LBC ​جلسة الحكومة​ بأنها جلسة علمية منهجية وهادئة وان الاتفاق كان تاما لجهة ربط مواد ضريبية بعملية تحفيز ​الاقتصاد​ ولا سيما القطاعات الانتاجية. ولفتت المصادر إلى أنه من الواضح أن الإتجاه في المناقشات والقرارات هو لأخذ المصلحة الوطنية بالإعتبار قبل أي مصالح أخرى حتى ولو استلزم الأمر مزيدا من الدرس و​النقاش​ للموازنة.

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