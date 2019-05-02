حاصباني: لنحصن شبابنا تعليميا وتدريبيا وأخلاقيا على أبواب الثورة الرقمية

أكد نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​، خلال افتتاح المؤتمر ​الروتاري​ السادس ​سن الفيل​ بعنوان "​الشباب​ مستقبلنا" ممثلا رئيس الجمهروية ​ميشال عون​، أنه "كلفني فخامة ​رئيس الجمهورية​ فشرَّفني بتمثيله في هذه المناسبة المميزة، وحملني تحياته وتمنياته لكم بالنجاح الدائم. يسعدني أن اشارككم اليوم هذه المناسبة والتي تتناول موضوعا في غاية الأهمية وهو الشباب ومستقبلهم".

ولفت حاصباني إلى "أننا نعيش في زمن كثرت فيه التحديات بسبب التحولات الكبرى التي يشهدها ​العالم​ على المستويات الإجتماعيةوالإقتصادية بسبب التطور الكبير في ​العلوم​ والتكنولوجيا. ونحن على أبواب ثورة صناعية جديدة، تبني أسسها على الثورة الرقمية، علينا ان نكون على أتم الجهوزية لتلقف الفرص التي ستكون متاحة لنا، وتهيئة مجتمعنا لنلاقي التحديات القادمة".

ورأى أن "شبابنا سيجد عالما مختلفا كثيرا عن اليوم عندما يدخل سوق العمل. عالم تقل فيه الوظائف البدائية وتكثر فيه الوظائف التي تتطلب تعددية في المهارات والقدرة على التعاون مع عدة اختصاصيين، عالم ترتفع فيه أهمية المسؤولية الإجتماعية على الأفراد والمؤسسات، وتزداد فيه المنافسة فتفرض حاجة عالية على التميز بالمرونة وسرعة التأقلم، عالم يتطلب مستوى متقدما من أخلاقيات العمل والتفاعل، عالم يتغيَّر فيه مفهوم الخصوصية و​الأمن​ والحرية والسلامة، مع وجود وسائل تواصل واسعة الإنتشار ومتطورة"، معتبراً أن "هذا هو العالم الذي ينتظر شبابنا، فعلينا أن نعمل جاهدين لنحصنهم تعليميا وتدريبيا وأخلاقيا، للتعامل بفعالية مع الآخر، والتفاعل بمرونة مع التغيرات، ويبقى الأهم هو تحويل اهتمام شبابنا الى ما هو مفيد لمجتمعهم ولإنتاجيتهم، وإبعادهم عن الآفات المدمرة لهم ولمجتمعهم".

وشدد حاصباني على أن "ما تقومون به اليوم هو خير دليل على اهتمامكم الدائم كمؤسسة عالمية واقليمية بالشؤون ذات التأثير الأكبر على المجتمع، وما هو أهم من شبابنا، لبناء مجتمع سليم معافى ومنتج"، مؤكداً أنه "بإسمي وبإسم فخامة الرئيس، أتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح في خدمة مجتمعنا وتطويره الى الأفضل، كما عوَّدتمونا في كل ما تقومون به من أعمال لنادي "روتاري" في ​لبنان​ وحول العالم".