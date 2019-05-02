أكد مستشار ​رئيس الجمهورية​ للشؤون الهندسية أنطوان سعيد، خلال حديث تلفزيوني، أن "تمويل ​مرفأ جونية​ هو ضمن قانون برنامج ملحوظ له 40 مليون ​دولار​ وينقصه 60 مليون دولار وقد عرضت من ضمن ​مؤتمر سيدر​"، مشيراً إلى أن "هذا المشروع يعود بمنفعة ومردود إقتصادي وسياحي وتجاري على كل ​الساحل اللبناني​ وليس فقط منطقة ​كسروان​ لأنه من أكبر المرافئ في المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان سعيد: مشروع مرفأ جونيه لديه مردود إقتصادي وسياحي وتجاري على كل الساحل اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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