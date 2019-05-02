العلماء المسلمون للمطران صليبا:مواجهة الهجمة الإعلامية المتفلتة ضرورية

أكّد أمين سر "​تجمع العلماء المسلمين​" الشيخ إبراهيم بريدي "ضرورة مواجهة الهجمة الإعلامية المتفلتة"، مشيرًا إلى أن "على كل المعنيين من سياسيين ودينيين القيام بواجبهم لمنع استمرار هذه الظاهرة".

وأوضح الشيخ بريدي، خلال زيارته ​المطران جورج صليبا​ ومجموعة من القساوسة والآباء في كنيسة السريان الأرثوذكس في منطقة السبتية، حيث ترأس وفدًا من التجمع لتقدمة التهاني للمطران بمناسبة ​عيد الفصح​، أنه تداول مع صليبا "بالشأن العام، خصوصًا القضايا الملحة المعيشية والاجتماعية وتوافقنا على أن تبقى لقاءاتنا بين فترة وفترة مستمرة لما فيه مصلحة خدمة عباد الله جميعًا".

من جهته قدم المطران صليبا التهنئة المسبقة بمناسبة حلول ​شهر رمضان​ عند المسلمين، واعدًا "القيام بزيارة لتجمع العلماء المسلمين قريبًا".