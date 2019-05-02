فياض: مجموعة من الناس تفرض خوة على سائقي الباصات وما يحصل لا يحتمل

أكّد رئيس الاتحاد العام ل​نقابات السائقين​ ​مروان فياض​ أن "مجموعة من الناس تفرض خوة على سائقي الباصات"، مشيرًا إلى أن "95 بالمئة منهم من ​العمالة السورية​ وقد فرضوا نفسهم على ​جسر الدورة​ و​برج حمود​ والدورة ويطالبون سائقي الباصات بأموال مقابل ملء المقاعد".

ولفت فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أن "ما يحصل لا يحتمل"، موضحًا أن "هذه العصابة تتعرّض للسائقين وتعتدي عليه وتكسّر باصاتهم".