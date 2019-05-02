فياض: مجموعة من الناس تفرض خوة على سائقي الباصات وما يحصل لا يحتمل

أكّد رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين مروان فياض أن "مجموعة من الناس تفرض خوة على سائقي الباصات"، مشيرًا إلى أن "95 بالمئة منهم من العمالة السورية وقد فرضوا نفسهم على جسر الدورة وبرج حمود والدورة ويطالبون سائقي الباصات بأموال مقابل ملء المقاعد".
ولفت فياض، في حديث تلفزيوني، إلى أن "ما يحصل لا يحتمل"، موضحًا أن "هذه العصابة تتعرّض للسائقين وتعتدي عليه وتكسّر باصاتهم".
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