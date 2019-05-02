شماس: لا تتّكلوا فوق اللزوم على المصارف اللبنانية

أكّد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في حديث تلفزيوني الى أن "لا تتّكلوا فوق اللزوم على المصارف اللبنانية"، مشيرًا إلى أنه "إذا اهتزت المكانة المالية للمصارف اللبنانية، سيكون لها تأثيرات غير حميدة على القطاع الخاص".
ولفت شمّاس إلى أنه "يتم نشر كلام خطير وشائعات كثيرة"، موضحًا أن "الخطر الذي يهدد القطاع المصرفي لا يأتي من العقوبات الخارجية إنما من الجنون الاقتصادي من الداخل".
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