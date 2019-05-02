شماس: لا تتّكلوا فوق اللزوم على المصارف اللبنانية

أكّد رئيس ​جمعية تجار بيروت​ ​نقولا شماس​ في حديث تلفزيوني الى أن "لا تتّكلوا فوق اللزوم على ​المصارف اللبنانية​"، مشيرًا إلى أنه "إذا اهتزت المكانة المالية للمصارف اللبنانية، سيكون لها تأثيرات غير حميدة على ​القطاع الخاص​".

ولفت شمّاس إلى أنه "يتم نشر كلام خطير و​شائعات​ كثيرة"، موضحًا أن "الخطر الذي يهدد ​القطاع المصرفي​ لا يأتي من العقوبات الخارجية إنما من الجنون الاقتصادي من الداخل".