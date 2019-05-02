أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" الوليد سكرية ان موضوع الموازنة شأن داخلي ولا علاقة لخلاف حزب الله والقوات اللبنانية بشان السلاح او الاستراتيجية الدفاعية بما يجري في الموازنة.
واضاف في حديث تلفزيوني: "هناك حقوق والضابط مدافع عن حق الناس ومن الاولوية الدفاع عن حقوق العسكريين الذين خدموا معنا".
كانت هذه تفاصيل خبر الوليد سكرية: من الاولوية الدفاع عن حقوق العسكريين الذين خدموا معنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.