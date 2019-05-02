الوليد سكرية: من الاولوية الدفاع عن حقوق العسكريين الذين خدموا معنا

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" ​الوليد سكرية​ ان موضوع ​الموازنة​ شأن داخلي ولا علاقة لخلاف ​حزب الله​ و​القوات اللبنانية​ بشان السلاح او ​الاستراتيجية الدفاعية​ بما يجري في الموازنة.

واضاف في حديث تلفزيوني: "هناك حقوق والضابط مدافع عن حق الناس ومن الاولوية الدفاع عن حقوق العسكريين الذين خدموا معنا".