جريصاتي تابع حادثة التلوث النفطي في الجية وكلف فريقا من الوزارة لمتابعة الملف

تابع وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ حادثة التلوث ​النفط​ي في منطقة ​الجية​ التي بلغت بلدة جدرا، وكلّف فريق عمل لجنة متابعة ​التلوث النفطي​ في ​وزارة البيئة​ تفقّد المنطقة ووضع ​تقرير​ حول نتيجة الكشف الميداني.

وقد عمل فريق وزارة البيئة بالتنسيق مع غرفة العمليات البحرية و​وزارة الطاقة والمياه​ حيث تمّ أخذ عيّنات من قبل غرفة العمليات البحرية بتاريخ 1/5/2019 وإرسالها اليوم إلى مختبر منشآت النفط في ​الزهراني​ لتحليلها، حيث يتوقع صدور نتائج التحليل يوم غد في 3/5/2019.

وأجرى فريق الوزارة ممثلاً بلجنة متابعة التلوث النفطي معاينة لموقع التلوث الممتد بين معمل الجية الحراري ومنطقة جدرا وذلك بحضور ​الدفاع المدني​ .

وتبيّن بنتيجة الكشف أن التلوث محصور فقط داخل السنسول التابع لمنتجع الساندز روك القائم جنوبي معمل الجية الحراري، في المياه وعلى الشاطئ الرملي الخاص به وبعض الصخور في محيطه، وبالتالي فإنه يعتبر محدّداً ومحصوراً جغرافياُ. ولم يتم لحظ وجود أي تلوث نفطي في أمكنة أخرى أو في عرض البحر.