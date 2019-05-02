الحريري التقى مفوض الأونروا ومدير بنك الطاقة ورئيس الاستشاريين العقاريين

استقبل رئيس ​الحكومة​ سعد ​الحريري​في ​السرايا الحكومية​ المفوض العام لـ "وكالة ​الأمم المتحدة​ لإغاثة وتشغيل لاجئي ​فلسطين​" (​الأونروا​) ​بيار كرينبول​ الذي أعلن أنه بحث مع الحريري في التزامات الوكالة، بخاصة وأن تمويل هذه الالتزامات مؤمن حتى حزيران المقبل، لكن لا بد من استكمال ​الاتصالات​ مع عدد من الدول الأوروبية والشركاء الخليجيين، للحصول على الأموال اللازمة لإبقاء ​المدارس​ والمراكز الصحية مفتوحة.

ولفت كرينبول إلى أنه "كذلك بحثنا في إعادة إعمار ​مخيم نهر البارد​، وقد حصل بالفعل تقدم في هذا الشأن، ونحن نتواصل مع المانحين الذين ما زالوا مهتمين بدعمنا في المرحلة المقبلة، للتنسيق معهم في هذا الإطار".

ومن ثم استقبل الحريري مدير "​البنك الدولي​ للطاقة" لوتشيو موناري على رأس وفد، وعرضا لمسائل ومواضيع تتعلق بالطاقة.

كما التقى الحريري رئيس "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في ​لبنان​" ​وليد موسى​، في حضور المستشار فادي فواز.

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بعد اللقاء، نقل موسى عن الحريري تأكيده "استعداد الجهات الحكومية المختصة درس كل التسهيلات الممكنة لتمكين ​القطاع العقاري​ من الانطلاق مجددا والخروج من الأزمة التي يعاني منها، بما يصب في ​مصلحة الاقتصاد​ اللبناني ككل، منوها بأهداف اللقاء الذي تنظمه النقابة غدا الجمعة بين القطاعين العام والخاص، تحت عنوان: أزمة العقار والاسكان: - حوار في المقترحات الانقاذية والحلول الممكنة".

واستقبل الحريري سفير أذربيجان في لبنان آغاسليم شوكوروف وعرضا للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما والتقى سفير لبنان في ​تركيا​ غسان المعلم وزوده بتعليماته.