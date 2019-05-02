الحريري التقى مفوض الأونروا ومدير بنك الطاقة ورئيس الاستشاريين العقاريين

استقبل رئيس الحكومة سعد الحريريفي السرايا الحكومية المفوض العام لـ "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين" (الأونروا) بيار كرينبول الذي أعلن أنه بحث مع الحريري في التزامات الوكالة، بخاصة وأن تمويل هذه الالتزامات مؤمن حتى حزيران المقبل، لكن لا بد من استكمال الاتصالات مع عدد من الدول الأوروبية والشركاء الخليجيين، للحصول على الأموال اللازمة لإبقاء المدارس والمراكز الصحية مفتوحة.
ولفت كرينبول إلى أنه "كذلك بحثنا في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وقد حصل بالفعل تقدم في هذا الشأن، ونحن نتواصل مع المانحين الذين ما زالوا مهتمين بدعمنا في المرحلة المقبلة، للتنسيق معهم في هذا الإطار".
ومن ثم استقبل الحريري مدير "البنك الدولي للطاقة" لوتشيو موناري على رأس وفد، وعرضا لمسائل ومواضيع تتعلق بالطاقة.
كما التقى الحريري رئيس "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين في لبنان" وليد موسى، في حضور المستشار فادي فواز.
بعد اللقاء، نقل موسى عن الحريري تأكيده "استعداد الجهات الحكومية المختصة درس كل التسهيلات الممكنة لتمكين القطاع العقاري من الانطلاق مجددا والخروج من الأزمة التي يعاني منها، بما يصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني ككل، منوها بأهداف اللقاء الذي تنظمه النقابة غدا الجمعة بين القطاعين العام والخاص، تحت عنوان: أزمة العقار والاسكان: - حوار في المقترحات الانقاذية والحلول الممكنة".
واستقبل الحريري سفير أذربيجان في لبنان آغاسليم شوكوروف وعرضا للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.
كما والتقى سفير لبنان في تركيا غسان المعلم وزوده بتعليماته.
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