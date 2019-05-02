الحشد الشعبي: نجاح العملية العسكرية المشتركة مع الجيش السوري على الحدود

أعلنت قيادة عمليات ​الأنبار​ للحشد الشعبي العراقي، في بيان، عن "نجاح العملية العسكرية المشتركة مع ​الجيش السوري​ ضد الإرهابيين على الحدود العراقية السورية".

وأوضحت أن "قواتنا التي انطلقت نحو الحدود العراقية السورية التقت مع القوات السورية في المنطقة المتفق عليها"، مشيرة إلى أن "العملية العسكرية شهدت تنسيقاً عالياً بين الحشد وشرطة الحدود والجيش السوري ولم تشهد أي خروقات".

وانطلقت عملية مشتركة واسعة للجيش السوري وحلفائه و​الحشد الشعبي​ على طرفي الحدود السورية العراقية لتطهيرها من مقاتلي تنظيم "داعش".

وكانت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قد أعلنت عن الشروع بعملية عسكرية واسعة لتطهير الشريط الحدودي مع ​سوريا​، مشيرة إلى أن خلية الصقور في ​الجيش العراقي​ فككت ﺧﻼﻳﺎ إرهابية في البعاج بعمليات انزال جوي.