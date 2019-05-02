بيلوسي: وزير العدل ارتكب جريمة بالكذب على الكونغرس

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أنها تتّهم "وزير العدل وليام بار بالكذب على الكونغرس"، مشيرة للصحفيين إلى أن "هذه جريمة".
وكان الوزير بار قد دافع أمس عن قراره تبرئة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من عرقلة العدالة، وهي تهمة جنائية تتعلق بإعاقة التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
كما قد انتقد بار، الذي يتعرض لضغوط من الديمقراطيين، مولر لعدم توصله بصفة شخصية إلى نتيجة بشأن تلك القضية.
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