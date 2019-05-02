رويترز: حشود ضخمة تتدفق إلى اعتصام خارج وزارة الدفاع السودانية

ذكرت وكالة "رويترز" أن "حشودًا ضخمة تتدفق إلى ​اعتصام​ خارج ​وزارة الدفاع​ السودانية للانضمام إلى مسيرة مليونية للمعارضة". وكانت قوى "الحرية والتغيير" بالسودان قد أعلنت أنها تتنظر من المجلس العسكري الإنتقالي في البلاد "ردا سريعا" على رؤيتها للإعلان الدستوري، مشيرة إلى أنها تتنظر من المجلس العسكري ردا سريعا على رؤيتها للإعلان الدستوري، مؤكدة أن رؤيتها قابلة للتعديل عبر النقاش والحوار.

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