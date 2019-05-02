أردوغان: سنقدم جميع أنواع الدعم من أجل عبور مشروع "السيل التركي"

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "أننا بحثنا مع رئيس مجلس رئاسة ​البوسنة والهرسك​ ​ميلوراد دوديك​ سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال التجاري والاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي"، مشيرًا إلى "أننا سنقدم جميع أنواع الدعم من أجل عبور مشروع "السيل التركي" من أراضي البوسنة والهرسك".

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