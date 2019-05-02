بالفطير والعسل.. رئيس جامعة سوهاج يشارك العمال الغداء بعد دريس القمح (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

حرص الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، على مشاركة عمال مزعة الكوثر، عيدهم أثناء دريس القمح، حيث تناول معهم الغداء "فطير وعسل" في مكان عملهم خلال فترة الراحة، بحضور الدكتور أحمد سالمان، عميد كلية الزراعة، وعدد من المهندسين والعاملين.

وأثنى رئيس الجامعة على الجهد المبذول من عمال مصر في سبيل تحقيق الطفرة المنشودة التي تخطط إليها الدولة المصرية في طريقها للتنمية المستدامة، مؤكداً على احترامه وتقديره للدور البارز الذي يلعبه العاملون والعمال بالجامعة ضاربين المثل والقدوة الحسنة.

وخلال حديثه مع العمال، عبّر رئيس الجامعة عن سعادته بجلوسه ومشاركته لهم تناول الطعام، مشيراً إلى أهمية دورهم في زيادة إنتاجية مزارع الجامعة من المحاصيل المختلفة.

وكان "عزيز" قد تابع مراحل دريس القمح وذلك بعد حصاده على مدار أواخر الشهر الماضي، والذي تم فيه حصاد 54 فدانًا بمزرعتي الجامعة الجديدة والكوثر والتي تقدر إنتاجيتهم ما يقرب من 600 أردب من القمح.